У Вінниці викрили кремлівського пропагандиста - "експерта з політичних питань"

Зазначається, що 50-річний уродженець Житомира сприяв країні-агресорці у проведенні підривної діяльності проти України. Він, зокрема, поширював кремлівську пропаганду.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Вінницькій області.

Чоловік виявився так званим "експертом з політичних питань", який поширював кремлівську пропаганду та займався дискредитацією України на міжнародній арені. Робив це за допомогою російських інтернет-видань, діяльність яких заборонена рішенням РНБО.

Як діяти за "інструкцією" йому розказував російський куратор з анексованого Криму. "Гонорари" українцеві перераховували через заборонені електронні платіжні системи.

Активізувався зловмисник після початку повномасштабного вторгнення РФ. Підозрюваний продовжив готувати заздалегідь неправдиві матеріали.

"Вони були спрямовані на розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні, на викривлення реальних обставин воєнної агресії зс рф та на приховування злочинів військовослужбовців РФ", - йдеться у повідомленні.

Судова лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер дій фігуранта зрадника. Зловмиснику було оголошено про підозру за статтями "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", а також "державна зрада". Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську покарали уродженку Росії, яка пропагувала комуністичний режим. Упродовж 2019-2022 років у забороненій соціальній мережі "Вконтакте" жінка систематично поширювала, а також публічно використовувала матеріали із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму.

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