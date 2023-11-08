У Вінниці військком отримав безплатно квартиру за понад мільйон гривень (фото)

Нерухомість мав отримати військовий, який на той момент перебував на фронті.

У вінницького військкома, який отримав квартиру вартістю 1,2 мільйона гривень, суд може забрати нерухомість. Житло повинен був отримати захисник України, який перебував на фронті.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, Вищий антикорупційний суд розгляне заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів керівника Вінницького МТЦК та СП та стягнення їх у дохід держави.

Слідчі з’ясували, що влітку 2022 року військком без жодних правових підстав безоплатно отримав квартиру в Вінниці вартістю 1,2 мільйона гривень. Її він оформив на свого батька посадовця.

“На додаток, виявилось, що це помешкання мав отримати захисник України, який на той час перебував на фронті. Бюро передало САП матеріали щодо необґрунтованості набуття цієї квартири керівником Вінницького МТЦК та СП, а прокуратура після збору доказів своєю чергою направила відповідну заяву до суду”, - розповіли в ДБР.

Нагадаємо, що на Львівщині військком з пістолетом побив цивільного.

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