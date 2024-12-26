У Вінниці військовослужбовця підозрюють у завданні тілесних ушкоджень: що відомо про інцидент

Інцидент стався на території одного з районних ТЦК у Вінницькій області.

За процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону військовослужбовцю Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) повідомлено про підозру у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України).

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони південного регіону.

Слідство встановило, що 23 грудня під час словесної суперечки між 52-річним солдатом та молодшим за віком чоловіком виникла штовханина, у ході якої військовослужбовець завдав потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Інцидент стався на території одного з районних ТЦК у Вінницькій області.

Наразі потерпілий перебуває під наглядом лікарів. Загрози його життю та здоров’ю немає.

До суду вже направлено клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Розслідування інциденту здійснюють слідчі Могилів-Подільського райвідділу поліції.

Згідно із законом, за скоєне військовослужбовцю загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Львові сталась сутичка з поліцією під час затримання чоловіка за ухилення від мобілізації.