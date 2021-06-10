У Вінниці водій врізався в маршрутку і загинув: ще двоє людей в реанімації

Оскільки аварія трапилась о шостій ранку, в салоні не було пасажирів.

Смертельна аварія у Вінниці - на шаленій швидкості зіткнулись маршрутка та легковик.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

27-річний водій авто загинув на місці. Травм зазнали пасажир легковика та водій мікроавтобуса, нині вони у реанімації.

Оскільки аварія трапилась о шостій ранку, в салоні не було пасажирів і більш ніхто не постраждав.

Попередньо відомо, що спричинив аварію загиблий водій легковика- він перевищив швидкість і вилетів на зустрічну, де якраз їхала маршрутка.

Новини України: у Вінниці зіткнулись маршрутка та легковик, один з водіїв загинув на місці

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