У Вінниці водій врізався в маршрутку і загинув: ще двоє людей в реанімації

Оскільки аварія трапилась о шостій ранку, в салоні не було пасажирів.
Смертельна аварія у Вінниці - на шаленій швидкості зіткнулись маршрутка та легковик.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
27-річний водій авто загинув на місці. Травм зазнали пасажир легковика та водій мікроавтобуса, нині вони у реанімації.
Оскільки аварія трапилась о шостій ранку, в салоні не було пасажирів і більш ніхто не постраждав.
Попередньо відомо, що спричинив аварію загиблий водій легковика- він перевищив швидкість і вилетів на зустрічну, де якраз їхала маршрутка.