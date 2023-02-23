У Вінниці взяли під варту командира, який ухилявся від служби: фото

Військового підозрюють у тому, що він понад чотири місяці ухилявся від служби.

У Вінниці взяли під варту командира однієї з військових частин Вінниччини за те, що він без поважних причин не з’явився вчасно на службу. Відповідне рішення про застосування до чоловіка запобіжного заходу ухвалив Вінницький апеляційний суд у середу, 22 лютого.

Про це повідомляє пресслужба цього суду.

"Учора Вінницький апеляційний суд ухвалив рішення про застосування до підозрюваного в тому, що без поважних причин не з’явився вчасно на службу, запобіжного заходу – тримання під вартою. До цього чоловік перебував у розшуку, а провадження за апеляційною скаргою прокурора тим часом було зупинено", – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що сторона обвинувачення на судовому засіданні виступала за скасування ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, якою відмовлено застосувати до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Але апеляційний суд виніс нове судове рішення і цю вимогу та клопотання слідчого про взяття чоловіка під варту задовольнив.

У Вінниці взяли під варту командира, фото / Вінницький апеляційний суд

"Підозрюють, що командир господарського відділення взводу матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин Вінниччини не прибув на лікування до медичного закладу, а надалі – і до військової частини. Від проходження служби ухилявся понад чотири місяці", - йдеться у повідомденні.

Нагадаємо, чоловіку з Черкащини загрожує п’ять років в’язниці за те, що він отримав повістку і не з’явився на виклик. Його підозрюють в ухиленні від призову на військову службу.

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