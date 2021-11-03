У Вінниці за програмою Зеленського пришвидшать здачу в експлуатацію важливих лікарень

У Вінницькій міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги завершуються роботи з добудови нового корпусу площею 3,5 тис. кв. м.

Оновлення медичної інфраструктури у місті відбувається в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Новий корпус лікарні допомагали проєктувати італійські фахівці. Тут будуть розташовані приймально-діагностичне відділення, протишокова палата, відділення інтенсивної терапії, а також чотири операційні блоки. Лікарню оснастили рентген-апаратом, УЗД-апаратом та комп'ютерним томографом. Також уже готові приміщення для ангіографа й МРТ. Об’єкт планують ввести в експлуатацію до кінця цього місяця.

"Будівництво корпусу було розпочато чотири роки тому. Це дуже довго. Ми в межах "Великого будівництва" по країні звикли будувати за один рік. Якщо у вас є інші важливі об’єкти, на які не вистачає коштів, то держава допоможе з фінансуванням для прискорення, щоб вінничани стільки не чекали", – наголосив, звертаючись до місцевої влади, заступник керівника ОП та координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, оглянувши об’єкт.

Ремонтом також було охоплено частину приміщень старого корпусу лікарні. В оновленому закладі передбачено 320 ліжок цілодобового стаціонару та два реанімаційних відділення.

Щодо уже зданих об'єктів, то у Вінниці уже відкрито реконструйований Подільський регіональний центр онкології, роботи в якому були проведені у рамках "Великого будівництва". Там було добудовано два поверхи терапевтичного корпусу, що дозволило збільшити кількість місць у відділенні хіміотерапії з 60 до 100. Крім цього, хіміотерапевтичний корпус оснастили новим ліфтом та сучасним обладнанням.

За словами Кирила Тимошенка, також планується найближчим часом вирішити проблеми з кардіологічним центром у Вінниці: там є проблеми з підрядниками, а терміни здачі об'єкта в експлуатацію неодноразово переносилися.

"На наступний тиждень ми запланували зустріч в Офісі Президента з очільником області й з мером міста. Будемо спілкуватися й намагатися зрозуміти, що нам треба зробити, щоб Вінниця нарешті отримала кардіоцентр", – заявив він.

Нагадаємо, раніше Президент Зеленський повідомив, у рамках "Великого будівництва" цього року стартував проєкт, який має на меті створення лікарень нового формату у кожній області країни

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