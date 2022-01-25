У Вінниці загорілася школа: евакуювати довелося майже 600 осіб (фото)

У Вінниці загорілася школа: евакуювати довелося майже 600 осіб (фото)

Надзвичайники зазначають, що жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

В одній зі шкіл Вінниці в службовому приміщенні виникла пожежа. Рятувальникам вдалось її ліквідувати всього за 20 хвилин.

Про це у Facebook повідомила ДСНС.

Інцидент стався 25 січня о 14:26 у триповерховій будівлі школи на третьому поверсі. Підрозділи ДСНС спільно з персоналом школи вивели з будівлі 575 людей, з них 525 — учні.

Як зазначають надзвичайники, епіцентр вогню був у службовому приміщенні школи. Обгоріло, внаслідок спалаху, близько 20 квадратних метрів будівлі.

Завдяки 25 особам та 5 одиницям техніки, пожежу вдалося ліквідувати всього за 20 хвилин.

Надзвичайники зазначають, що жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

facebook.com/ДСНС

Нагадаємо, у Харківській області у Козачолопанському ліцеї також сталася пожежа. Там зайнялася роздягальня і близько 20 дітей залишилися без верхнього одягу.

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