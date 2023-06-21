У Вінниці затримали голого чоловіка, який показував жінкам свої статеві органи: фото

У Вінниці у вівторок, 20 червня, біля одного з місцевих парків затримали голого чоловіка, який демонстрував перехожим свої статеві органи.

Про це повідомили в поліції Вінницької області.

До поліції звернулися дві жительки Вінниці. Жінки повідомили, що біля входу до парку невідомий оголений чоловік демонструє перехожим свої статеві органи.

На місце інциденту прибули правоохоронці, які затримали підозрюваного. Ним виявився 61-річний житель Хмільницького району Вінницької області.

Підозрюваний відмовився пояснювати поліції мету своїх дій. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує обмеження волі терміном до п'яти років.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік у парку зняв труси та показував жінкам свій статевий орган. За це його оштрафували на 17 тисяч гривень.

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