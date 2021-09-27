У Вінниці завершилася всеукраїнська екологічна акція з прибирання парків та скверів

У Вінниці завершилася всеукраїнська екологічна акція з прибирання парків та скверів

На "толоку" жителі міста прийшли цілими родинами.

Чисто, де прибирають. Всеукраїнська екологічна акція з прибирання парків та скверів завершилася у Вінниці.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 27 вересня.

За тиждень волонтери по всій країні зібрали сотні тон сміття. Його відразу сортували. Скло, пластик і папір збирали окремо, аби здати на переробку. У Вінниці прибирали один із найбільших парків міста. Розташований поблизу озера - він дуже популярний серед відпочивальників, а тому і дуже засмічений. На "толоку" жителі міста прийшли цілими родинами, прибирали навіть маленькі діти. За кілька годин назбирали десятки великих мішків із непотребом, усе потім віддали комунальникам.

Організатори кажуть - у кожному місті були свої цікавинки. А в деяких громадах довелося ліквідовувати цілі стихійні сміттєзвалища.

Новини України: у Вінниці завершилася всеукраїнська екологічна акція з прибирання парків та скверів

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