У Вінниці жінка організувала дім розпусти: кого брала на роботу і скільки платила

У Вінниці жінка організувала дім розпусти: кого брала на роботу і скільки платила

Сутенерка втягувала у проституцію жінок з різних регіонів.

У Вінниці місцева жителька займалася сутенерством. 30-річна жінка організувала нелегальну справу у квартирі багатоповерхівки під виглядом масажного салону.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Сутенерка втягувала у проституцію жінок з різних регіонів. Позмінно працювали 5-6 дівчат, які "опинились у складних життєвих обставинах". За послуги інтимного характеру вони отримували до 6 тисяч грн за годину.

Під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили записники з інформацією про кількість клієнтів та виручку, гроші, отримані за надання сексуальних послуг, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, договори про оренду квартири та інші речові докази.

Організаторці за сутенерство та втягнення осіб в заняття проституцією загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у російському місті Барнаулі 20-річна дівчина підбурила до зґвалтування подруги двох своїх спільників. Сутенерка у такий спосіб вирішила помститися дівчині, яка відмовилася працювати на неї і позбавила її заробітку.

Читайте також: