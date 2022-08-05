У Вінниці жінка вкрала іграшки, які містяни приносили в пам'ять про загиблих діток внаслідок ракетного удару (відео)

У Вінниці невідома жінка позбирала іграшки, які жителі міста принесли на місце ракетного удару Росії у пам'ять про загиблих дітей.
На запитання, чому жінка краде іграшки з місця трагедії, вона назвала загиблих через російську атаку дітей "байстрюками, циганами і татарами".
Відео опублікували місцеві жителі у фейсбуці.
На ролику видно, як жінка зухвало і без сумлінь совісті збирає іграшки з місця трагедії, яка сталася 14 липня, кладе у простирадло та йде з ним у невідомому напрямку. Вона не реагує на людей, які просять її повернути крадене на місце трагедії. При цьому жінка обзиває їх непристойними словами.
У дописі під відео користувачі шоковані цинізмом жінки:
- Боже, яке вона мала право забирати іграшки
- За ці слова потрібно зробити самосуд
У поліції області уже відреагували на інцидент. Правоохоронці зареєстрували факт крадіжки.
За словами місцевих, у жінки начебто є власна дитина, а сама жінка працює двірником.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня загинула чотирирічна дівчинка Ліза. Її мама Ірина вижила. На момент удару окупантів Ірина з Лізою саме прямували на заняття з раннього розвитку дитини. Внаслідок удару дівчинка загинула просто у візочку.
Загалом внаслідок ракетного удару Росії по місту загинули 23 людини (з них 3 дітей). Ще 115 осіб звернулися по допомогу.
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