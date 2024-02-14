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У Вінниці жінка, щоб заплатити за оренду квартири, знімала секс-відео

У Вінниці жінка, щоб заплатити за оренду квартири, знімала секс-відео

У Вінниці через секс-відео судили жінку / Фото: Unsplash

На суді жінка провину визнала та розкаялась.

У Вінниці до 1 року іспитового терміну засудили жінку, яка знімала секс-відео та продавала їх, щоб заплатити за оренду квартири. 

Про це йдеться у вироку Вінницького міського суду Вінницької області. 

За даними суду, жителька Вінниччини у серпні 2023 року виготовила секс-відео та продала його за 500 грн. Як про це дізналась поліція - у матеріалах суду не вказано. 

На суді підозрювана провину визнала та розкаялась. Вона повідомила, що у Вінниці відпочивала разом із подругою та знайомим, де вона і зняла порнографічне відео. Дівчина зазначила, що їй було відомо, що часто дівчата продають свої пікантні відео, а тому вирішила вчинити аналогічно. Гроші їй були потрібні, щоб сплатити орендну плату за квартиру. 

Суд визнав жінку винною за частиною першою статті 301 Кримінального кодексу України та засудив до 1 року іспитового терміну. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, у Київській області по 34 тис. грн оштрафували двох жінок, які знімали пікантні секс-відео та продавали їх у Мережі.

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