У Вінниці жінка вбила чоловіка і намагалась підірвати квартиру, щоб приховати злочин

У Вінниці жінка вбила чоловіка і намагалась підірвати квартиру, щоб приховати злочин

Між 76-річним потерпілим та його 40-річною цивільною дружиною виник конфлікт.

У Вінниці жінка намагалась влаштувати вибух у квартирі щоб приховати вбивство власного чоловіка.

Про це інформує поліція Вінницької області.

Про злочин повідомив син потерпілого. 13-річний хлопчик зателефонував до поліції та розповів, що мачуха побила його батька. За його словами, травмований чоловік залишився у квартирі, а вони втекли до готелю.

Як виявилося, між потерпілим та його цивільною дружиною виник конфлікт. 40-річна п’яна жінка взяла до рук сокиру і кілька разів вдарила 76-річного чоловіка по голові.

Вона зібрала усі цінні речі і гроші та поїхала до готелю. У квартирі ж зловмисниця відкрила газові конфорки, сподіваючись, що це призведе до вибуху.

Наразі жінку затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання. Їй загрожує до 15 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині 44-річна жінка вбила 42-річного чоловіка, який приревнував її.

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