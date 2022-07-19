Без мами залишились троє дітей: у Вінниці померла лікарка, яка постраждала від російської ракети

До 25 осіб збільшилася кількість загиблих внаслілок ракетного удару країни-агресорки Росії по Вінниці.
У вівторок, 19 липня, у лікарні померла жертва російської ракети - лікарка-неврологиня Наталя Фальштинська. Медичка приймала пацієнтів у клініці "Нейромед".
Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
"25... Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Без мами залишились троє дітей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 липня російські військові з підводного човна у Чорному морі запустили крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.
Споатку було відомо про 24 загиблих під час атаки. Троє з них – діти. Вінницька міська та обласна ради виділять компенсації постраждалим та сім'ям загиблих унаслідок ракетного обстрілу міста.
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