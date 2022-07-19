Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Без мами залишились троє дітей: у Вінниці померла лікарка, яка постраждала від російської ракети

Дата публікації
Перегляди
5043
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Без мами залишились троє дітей: у Вінниці померла лікарка, яка постраждала від російської ракети

Фото: Сергій Борзов

До 25 осіб збільшилася кількість загиблих внаслілок ракетного удару країни-агресорки Росії по Вінниці.

У вівторок, 19 липня, у лікарні померла жертва російської ракети - лікарка-неврологиня Наталя Фальштинська. Медичка приймала пацієнтів у клініці "Нейромед".

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"25... Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Без мами залишились троє дітей", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 14 липня російські військові з підводного човна у Чорному морі запустили крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

Споатку було відомо про 24 загиблих під час атаки. Троє з них – діти. Вінницька міська та обласна ради виділять компенсації постраждалим та сім'ям загиблих унаслідок ракетного обстрілу міста.

Читайте також:

У Вінниці попрощалися із загиблим 8-річним Кирилом, який переїхав із родиною з Херсона

У Вінниці попрощалися із загиблим 8-річним Кирилом, який переїхав із родиною з Херсона
 
 
 
Наступна публікація