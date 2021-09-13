У Вінницькій області 25-річний рецидивіст спалив живцем родича, який пересувався на милицях

У Вінницькій області 25-річний рецидивіст спалив живцем родича, який пересувався на милицях

25-річний родич загиблого місяць тому звільнився з в’язниці.

У Вінницькій області 25-річний хлопець спалив живцем свого родича. Зловмисник дочекався поки жертва засне, облив його бензином та підпалив. 56-річний загиблий мав інвалідність та пересувався за допомогою милиць.

Про це інформує поліція Вінниччини.

25-річний родич загиблого місяць тому звільнився з в’язниці. Він відбував покарання за майнові злочини. Напередодні трагедії родичі розпивали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт. Коли господар будинку ліг спати, зловмисник облив його бензином та підпалив. Чоловік згорів живцем.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили речові докази того, що будинок підпалили, зокрема, каністру з-під палива біля ліжка загиблого. Зловмисника затримали неподалік від місця вчинення злочину. Йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою. За такий злочин парубкові загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що у Рівненській області чоловік облив бензином і підпалив свого сплячого племінника.

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