У Вінницькій області автівка врізалася у фуру: є жертви (фото)

Під час зіткнення загинули дві людини.

Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Subaru Forester та вантажівки Scania сталася на трасі в с. Писарівка Вінницького району.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

Водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

У результаті ДТП 36-річний водій автомобіля Subaru Forester та 28-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці аварії. Ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до травматологічного відділення обласної лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Херсонщині, у Бериславському районі, сталася ДТП, в якій загинули дві людини.

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