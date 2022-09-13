У Вінницькій області авто збило на смерть двох хлопців 19 та 20 років: фото

На Вінниччині 37-річний житель Хмельницької області виїхав на узбіччя дороги, де збив на смерть двох місцевих жителів.

У понеділок, 12 вересня, у Вінницькій області сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули молодиків віком 19 та 20 років.

Про це повідомили у поліції області.

Аварія сталась близько 20:20 на автодорозі "Стрий – Кропивницький – Ізварине" у селі Ксаверівка Вінницького району.

За попередньою інформацією слідства, 37-річний водій автомобіля, житель Хмельницької області, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та здійснив наїзд на двох пішоходів, місцевих жителів.

У результаті аварії 19 та 20-річний пішоходи отримали смертельні травми.

Водій автомобіля отримав незначні тілесні ушкодження. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі з’ясовують усі причини та обставини ДТП.

За цим фактом поліція розслідує провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачене покарання - до 10 років позбавлення волі.

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