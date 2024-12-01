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У Вінницькій області авто злетіло у кювет: троє загиблих, травмовано двох дітей

У Вінницькій області авто злетіло у кювет: троє загиблих, травмовано двох дітей

Аварія у Вінницькій області. / Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Окрім дітей, у лікарні опинилася 29-річна жінка.

У неділю, 1 грудня, у Вінницькій області в аварії загинуло троє людей. У лікарні опинилися двоє дітей та пасажирка легковика. 

Про це повідомили у пресслужбі поліції вінницької області.

Зазначається, що ДТП за участі Mercedes сталася неподалік селища Вапнярка Тульчинського району. За інформацією поліції, водійка не впоралась із керуванням та допустила зʼїзд у кювет. Там автомобіль перевернувся.

"Внаслідок ДТП керманичка та її 22 та 31-річні пасажири, жителі Крижопільського району, від отриманих травм загинули на місці події", - йдеться у повідомленні обласної поліції.

До лікарні з тілесними ушкодженнями доставлено 29-річну жительку та 3-річних дівчинку та хлопчика.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Причини та обставини аварії встановлюють.

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Як повідомлялося, у Києві на вулиці Борщагівській сталася моторошна аварія, в результаті якої одній людині відірвало голову.

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