ГУ ДСНС України у Вінницькій області

У Вінницькій області через закорочення загорівся будинок: внаслідок пожежі загинув чоловік

У Вінницькій області через закорочення загорівся будинок: внаслідок пожежі загинув чоловік

65-річного власника будинку вогнеборці знайшли вже мертвим.

У понеділок, 10 січня, в одному із домогосподарств в селі Оратівка Вінницького району виникла пожежа. Внаслідок займання загинув 65-річний власник помешкання.

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Як повідомила пресслужба ДСНС Вінницької області, виклик про загорання рятувальники отримали о 17:51.

Прибувши на місце події рятувальники встановили, що вогнем охоплено кімнату приватного житлового будинку на площі 12 кв.м.

На місці пожежі в одній із кімнат виявили тіло чоловіка, загиблим виявився 65-річний власник будинку.

О 18:45 пожежу ліквідували, ймовірною причина займання стало закорочення електромережі.

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