У Вінницькій області через закорочення загорівся будинок: внаслідок пожежі загинув чоловік

65-річного власника будинку вогнеборці знайшли вже мертвим.
У понеділок, 10 січня, в одному із домогосподарств в селі Оратівка Вінницького району виникла пожежа. Внаслідок займання загинув 65-річний власник помешкання.
Як повідомила пресслужба ДСНС Вінницької області, виклик про загорання рятувальники отримали о 17:51.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що вогнем охоплено кімнату приватного житлового будинку на площі 12 кв.м.
На місці пожежі в одній із кімнат виявили тіло чоловіка, загиблим виявився 65-річний власник будинку.
О 18:45 пожежу ліквідували, ймовірною причина займання стало закорочення електромережі.
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