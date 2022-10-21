У Вінницькій області чоловік кулаками по голові забив власну матір

На Вінниччині під час конфлікту син не стримав агресії та вбив свою матір.

У Вінницькій області чоловік у стані алкогольного сп’яніння побив свою матір до смерті. Зловмисника вже затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

До поліції надійшло повідомлення від мешканця села Журавлівка про те, що у власному будинку померла його 58-річна мати.

Також читайте Вечеря закінчилася вбивством: в Одеській області чоловік жорстоко розправився з товаришем

За вказаною адресою прибула слідчо–оперативна група поліції. Для з’ясування причин смерті тіло жінки направили до судово–медичної експертизи. За попередніми висновками експерта, смерть потерпілої настала внаслідок численних травм голови.

Працівники поліції встановили, що між сином та його матір’ю виник конфлікт, під час якого він кулаками та дерев’яним бруском завдав кілька ударів в область голови потерпілій. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). За такий злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі зловмисник вбив товариша, а потім його матір, щоб не "здала" його поліції.

Вбивство у Чернівцях: чоловік тримав вдома цілий склад зброї

Читайте також:





