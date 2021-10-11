У Вінницькій області чоловік облив бензином та підпалив трактор служби, яка приїхала вимикати йому газ

У Вінницькій області чоловік облив бензином та підпалив трактор служби, яка приїхала вимикати йому газ

У представників газової служби не було документів, які б дозволили відключати місцевим газ.

У Вінницькій області чоловік облив бензином та підпалив трактор працівників газової служби, які приїхала вимикати від газопостачання боржників.

Про це пише vinnitsa.info

Інцидент стався у селі Пагурці Хмільницького району Вінницької області. За словами начальника Хмільницького управління газового господарства Ігоря Квіка, працівники газової служби приїхали в село, щоб відімкнути боржникам газ. Проте під час цього між місцевим жителем та газовиками стався конфлікт. Тоді чоловік облив трактор бензином та підпалив його. Проте під час пожежі зайнялось лише колесо. Представники газової компанії самостійно погасили займання.

Речниця Нацполіції Вінницької області Анна Олійник додала, що на місце події викликали правоохоронців. Поліція встановила, що в представників газової служби не було документів, які б дозволяли їм проводити роботи із відімкнення боржників.

"Поліцейські заборонили газовикам проводити роботи з відімкнення газу літнім людям. Конфліктну ситуацію вирішено на місці, газовики поїхали. Матеріальної шкоди завдано не було", - повідомила Анна Олійник.

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