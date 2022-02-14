У Вінницькій області чоловік пограбував і зґвалтував 73-річну жінку

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.

У Тульчині Вінницької області поліція затримала чоловіка, який напав на 73-річну пенсіонерку.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

В Тульчині до поліції звернулася 73-річна місцева жителька і повідомила що на неї напав невідомий, намагався задушити, зґвалтував та відібрав останні 3 тисячі гривень.

Потерпіла змогла описати нападника.Правоохоронці провели розшукові заходи і знайшли нападника. Ним виявився 42-річний раніше судимий місцевий житель.

Його взято під варту. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.



"Зловмисник неодноразово раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Останнє його покарання – 5 років позбавлення волі за вчинення крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом. Слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України", - йдеться у поліції.

Суд задовільнив клопотання слідства про обрання підозрюваному запобіжного заходу на період досудового розслідування – тримання під вартою.

Нагадаємо, що Харкові 33-річний місцевий житель отримав 9 років позбавлення волі за зґвалтування дівчини.

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