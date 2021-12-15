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У Вінницькій області чоловік та "напарник" отримали довічне за вбивство жінки

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У Вінницькій області чоловік та "напарник" отримали довічне за вбивство жінки

pixabay.com

Суд виніс вирок зловмисникам.

У Вінницькій області суд  суд виніс вирок чоловікові, який організував вбивство 32-річної  жінки. Слідство тривало кілька років. Про мотиви злочину не  повідомляється.

Про це повідомили у поліції регіону.

Правоохоронці нагадали, що вбивство  сталося 21 серпня 2018 року на вулиці Привокзальній у Вінниці.  Організатором вбивства став колишній чоловік потерпілої.  Він знайшов у мережі Інтернет виконавця злочину з іншої області.

Тепер замовник та виконавець злочина відбудуть покарання у вигляді довічного позбавлення волі. 

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Нагадаємо, у Чернігівській області затримали підозрюваного у вбивстві матері чотирьох дітей. Чоловік місяць переховувався у полі і майже нічого не їв. З настанням морозів чоловік повернувся до села. Його помітили родичі загиблої та повідомили до поліції.

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