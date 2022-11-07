У Вінницькій області чоловік вбив дружину у день одруження, а тіло заховав у криниці (фото)

На Вінниччині під час застілля між чоловіком та дружиною виник конфлікт, який закінчився вбивством.

У Вінницькій області 46-річний зловмисник вбив дружину, а тіло виніс до сусіднього домоволодіння та вкинув у криницю. Чоловік сказав дітям, що мати поїхала до Харкова, а сам пішов з дому.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

Повідомлення про зникнення 37-річної жінки надійшло до поліції 31 жовтня від її дітей. Востаннє вони бачили матір 20 жовтня в будинку у Шаргородській територіальній громаді, де сім’я тимчасово проживає після евакуації зі сходу України.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Діти розповіли, що того дня їхні батьки одружились та ввечері разом відзначали подію. Вранці вони помітили, що матері немає. Батько їм розповів, що вона поїхала до м. Харків навідатись до їх квартири, а сам за декілька днів пішов з дому. В будинку залишилось шестеро дітей, найстаршому з яких – 18 років, а наймолодшому - 2 роки.

"Під час застілля між подружжям виникла побутова сварка. Під час конфлікту чоловік руками та ногами наніс дружині близько 10 ударів по різних частинах тіла, які для жінки стали фатальними. Ввечері тіло вбитої зловмисник виніс у двір та вкинув у сусідську криницю. Щоб приховати сліди злочину зловмисник присипав криницю листям та гіллям дерев", - розповіли у поліції деталі вбивства.

Чоловіка затримано, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що в Одесі чоловік розпоров живіт нареченому своєї доньки.

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