У Вінницькій області чоловік вбив сусіда і намагався позбутись трупа і доказів, але не встиг: фото

У Вінницькій області чоловік вбив сусіда і намагався позбутись трупа і доказів, але не встиг: фото

Чоловік навіть не пам'ятає, чому затовк до смерті свого приятеля.

У Козятині Вінницької області чоловік до смерті побив свого сусіда і намагався позбутись тіла потерпілого та речових доказів. Свій закривавлений одяг він намагався спалити в печі у своєму будинку, але не встиг.

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Як розповіли у поліції області, загиблого жителя Козятина на подвір’ї його будинку виявили перехожі вранці 1 грудня та зателефонували до поліції.

На тілі 55-річного загиблого поліція виявила численні забої та садна, що свідчило про насильницьку смерть чоловіка. Це підтвердив судово-медичний експерт, який зафіксував переломи ребер, кісток носа та черепно-мозкову травму.

Поліцейські оглянули прибудинкову територію потерпілого, провели подвірний обхід та опитали сусідів, у результаті чого встановили підозрюваного у нанесенні смертельних травм чоловікові.

Зловмисником виявися 34-річний сусід потерпілого. Під час огляду його помешкання в печі поліцейські виявили недопалений одяг зі слідами крові.

Як з’ясувалось, 30 листопада чоловіки у будинку підозрюваного розпивали спиртні напої. Раптово між ними виник конфлікт, причину якої затриманий не пам’ятає. Під час сварки господар будинку наніс гостю смертельні тілесні ушкодження, після чого вночі переніс тіло потерпілого на територію його домогосподарства.

Підозрюваного, який вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень, хуліганства, крадіжки та вбивство, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Зараз вирішується питання про оголошення йому про підозру за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

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