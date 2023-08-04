У Вінницькій області чоловік забив до смерті співмешканку на очах дітей

У Вінницькій області під час сварки 35-річний чоловік вбив свою 27-річну співмешканку.

Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

"Чоловік у стані алкогольного сп’яніння та його співмешканка разом із трьома дітьми: 9-місячним немовлям та 4 і 6 років повертались додому від знайомих. Між парою виникла суперечка, під час якої чоловік у присутності малолітніх дітей завдав кілька ударів кулаком в голову жінці, від яких вона впала на землю. Після чого чоловік продовжував бити жінку. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події", - йдеться у повідомленні відомства.

Зловмисник намагався приховати сліди злочину та вигадав історію про те, що напередодні дружина поїхала до міста та не повернулась.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів обвинуваченого визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Чернігівщині чоловік вбив співмешканку і обікрав. Домашнє насильство у цій родині було систематичним. Лише за минулий місяць поліція складала на тирана чотири протоколи.

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