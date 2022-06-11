У Вінницькій області хлопець безжально побив чоловіка і залишив помирати на дорозі

У Вінницькій області хлопець безжально побив чоловіка і залишив помирати на дорозі

17-річний мешканець Немирівської територіальної громади, який, перебуваючи у стані сп’яніння, під час конфлікту побив односельця. Від отриманих травм чоловік за добу помер у лікарні.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини трагедії.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

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З'ясувалося, що напередодні ввечері потерпілий разом з підозрюваним у будинку їх спільного знайомого розпивали спиртні напої. Після застілля чоловіки вийшли на вулицю, де між ними виник словесний конфлікт. Суперечка перейшла у бійку, в ході якої неповнолітній руками та ногами наніс численні тілесні ушкодження по тілу потерпілого.

Побачивши, що накоїв – підліток втік, залишивши потерпілого на узбіччі дороги.

Чоловіка госпіталізували до медичного закладу, де за добу він помер.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За такий злочин неповнолітньому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення неповнолітньому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Київській області чоловік шваброю забив до смерті товариша.

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