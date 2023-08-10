У Вінницькій області колишній депутат міськради замовив вбивство свого колеги

Колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині затримано за підозрою в організації вбивства іншого депутата. Життя свого колеги він оцінив у 8,5 тисяч доларів США.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Батько затриманого — колишній народний депутат VII скликання від "Партії регіонів" та чинний депутат Жмеринської міськради від "ОПЗЖ". На початку повномасштабного вторгнення виїхав з України та фактично не виконує депутатські обовʼязки.

Причина замовного вбивства — конфлікт з членом постійної земельної комісії Жмеринської міськради, який блокував розгляд особистих та бізнесових питань родини підозрюваного, пов’язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво.

Для вирішення конфлікту затриманий знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. Життя свого колеги оцінив у 8,5 тисяч доларів США.

Під час спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановчі фото та після передачі оплати за злочин затримали організатора.

Наразі проведено обшуки за місцем проживання та транспортному засобі затриманого, а також у можливих співучасників вчинення злочину. Вилучено зброю, кошти та інші речові докази, що підтверджують злочинні наміри фігурантів.

Нагадаємо, на Київщині суд відправив на 12 років за ґрати 19-річного юнака, який замовив вбивство свого батька заради отримання спадщини. Його друга – виконавця замовлення, засудили до 13 років в'язниці.

Читайте також: