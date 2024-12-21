У Вінницькій області легковик зіткнувся з вантажівкою: троє загиблих

Вночі проти суботи, 21 грудня, у Вінницькій області сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули троє осіб.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Вінницькій області.

Аварія сталася у місті Гайсин. На дорозі зіткнули вантажний автомобіль "Вольво" та легковик "Опель", в якому їхали семеро осіб. Внаслідок удару в салоні легкового автомобіля було заблоковано шестеро пасажирів. Ще один - вилетів з автомобіля. Він загинув на місці.

Бійці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чотирьох травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги. Також із понівеченого "Опеля" вилучили тіла двох загиблих - чоловіка та жінки. Водій вантажівки не травмувався.

Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Як повідомлялося, на Волині мікроавтобус з людьми злетів у кювет. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб злетів з дорогм та зіткнувся з деревом.

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