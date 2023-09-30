У Вінницькій області ліквідовують наслідки нічного обстілу

Чимало подробиць про "приліт" не повідомляється.

Стала відома важлива інформація для жителів Калинівської громади, що у Вінницькій області.

Про це інформує Калинівська міська рада на своєму сайті.

"Продовжується ліквідація наслідків ворожих попадань. Пожежа локалізується. На цей час загрози для населення немає.

Наполегливо просимо не коментувати та не поширювати світлини з місця подій у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Вінницькій області є "прильоти", зокрема, у Калинівській громаді.

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників: на Вінниччині пролунали вибухи.