У Вінницькій області мікроавтобус без водія на смерть переїхав жінку

Чоловік не зафіксував автомобіль ручним гальмом.
У Вінницькій області, у селі Сиваківці, під колесами мікроавтобуса загинула 34-річна жінка.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.
32-річний чоловік припаркував на узбіччі дороги мікроавтобус Ford, однак не зафіксував автомобіль ручним гальмом. У результаті бус покотився назад та смертельно травмував місцеву жительку.
Крім того, у крові водія виявили 1,53 проміле алкоголю. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Поліція ж зʼясовує усі обставини та причини трагедії.
Нагадаємо, у Прилуцькому районі на трасі біля села Обичів сталася ДТП: зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vario та автомобіль Volkswagen Polo. Внаслідок аварії загинула 37-річна водійка легковика.
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