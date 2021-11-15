У Вінницькій області мікроавтобус без водія на смерть переїхав жінку

У Вінницькій області мікроавтобус без водія на смерть переїхав жінку

Чоловік не зафіксував автомобіль ручним гальмом.

У Вінницькій області, у селі Сиваківці, під колесами мікроавтобуса загинула 34-річна жінка.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

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32-річний чоловік припаркував на узбіччі дороги мікроавтобус Ford, однак не зафіксував автомобіль ручним гальмом. У результаті бус покотився назад та смертельно травмував місцеву жительку.

Крім того, у крові водія виявили 1,53 проміле алкоголю. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліція ж зʼясовує усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, у Прилуцькому районі на трасі біля села Обичів сталася ДТП: зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vario та автомобіль Volkswagen Polo. Внаслідок аварії загинула 37-річна водійка легковика.

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