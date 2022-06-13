У Вінницькій області на дорозі зіткнулися автобус і легковик: автівка перетворилася на купу металу, є загиблі (фото)

В Вінницькій області вдень, 13 червня, сталося смертельна ДТП. Внаслідок чого загинули чотири людини.
Зіткнулися легкове авто та пасажирський автобус.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, аварія сталася у селі Кунка Гайсинського району. Там на дорозі не розминулися легковик та автобус, який курсує рейсом “Запоріжжя-Прага”. В салоні перебувало 11 пасажирів та двоє водіїв.
“Загинуло три особи, які перебували в авто, ще одну особу в тяжкому стані було госпіталізовано, але від отриманих травм людина померла. Для деблокації тіл залучено п’ять осіб та одна одиниця техніки ДСНС”, - розповіли в ДСНС України.
Нагадаємо, що у Тернопільській області через негоду загинули три людини.
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