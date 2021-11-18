У Вінницькій області на пожежі загинули четверо дітей та їхні батьки: з'явилися нові подробиці

У Вінницькій області на пожежі загинули четверо дітей та їхні батьки: з'явилися нові подробиці

Діти та дорослі могли отруїтися чадним газом.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі цілої родини на пожежі у Вінницькій області. На місці події працюють слідчі.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, подія сталася у селищі Мар'янівка Вінницької області. Про інцидент правоохоронцям повідомила староста села. Вона розповіла, що в приватному будинку спалахнув вогонь, внаслідок якого загинули шестеро людей, зокрема четверо дітей.

На місці події зараз працює слідчо-оперативна група. Попередньо трагедія могла статися через тління несправної електропроводки в будинку. Діти та їхні батьки надихалися чадного газу.

Внаслідок події загинули 44-річний чоловік, його 34-річна дружина та їхні діти від 6 до 11 років.

“Усі обставини з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України з відміткою “нещасний випадок”, — зазначили в пресслужбі Нацполіції області.

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