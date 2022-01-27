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У Вінницькій області на ТЕС загадково загинули двоє чоловіків: подробиці трагедії

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У Вінницькій області на ТЕС загадково загинули двоє чоловіків: подробиці трагедії

pixabay.com

Поліція встановлює причини трагедії. 

У Вінницькій області на Ладижинській ТЕС 27 січня о 9:20 год. загинули двоє працівників. 

Про це повідомили в Нацполіції Вінницької області. 

За попередніми даними, загиблі - це працівники однієї із підрядних організації. Вони на ТЕС проводили зварювальні роботи. Ймовірною причиною смерті є ураження електричним струмом. 

Особи загиблих встановили. Це - 30-річний житель Дніпропетровської області та 53-річний уродженець Донеччини. 

У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. 

Поліція встановлює причини трагедії. 

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