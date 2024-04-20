У Вінницькій області невідомі розстріляли поліцейських - один загинув

У межах Вінницької та Одеської областей запроваджено поліцейську операцію.

У Гайсинському районі Вінницькій області пострілом з пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.

Про це повідомили в управлінні Нацполіції області.

Наразі відомо, що правоохоронці близько 2 години ночі зупинили автівку для перевірки документів. У машині перебувало двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинув 20-річний поліцейський, а його напарник — поранений.

У межах Вінницької та Одеської областей запроваджено поліцейську операцію. Правоохоронці зазначають, що завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину.

Тим часом у Telegram-каналах ширилися відео з камер спостереження однієї з автозаправних станцій, де видно обличчя та машину обох ймовірних зловмисників.

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