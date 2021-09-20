У Вінницькій області оголосили підозру парі, яка виготовляла та продавала дитячу порнографію

У Вінницькій області оголосили підозру парі, яка виготовляла та продавала дитячу порнографію

Слідчі оголосили про підозру 36-річному громадянину Австрії та його 23-річній дружині. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

У Вінницькій області подружжя підозрюють в організації порнобізнесу за участі неповнолітніх.

Про це інформує поліція Вінницької області.

Слідчі оголосили про підозру 36-річному громадянину Австрії та його 23-річній дружині.

Чоловіка підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію). Його спільницю — у такому ж злочині, а також у торгівлі людьми.

Правоохоронцям відомо про 40 фактів, пов’язаних з виготовленням та розповсюдженням дитячої порнографії, а також торгівлею людьми. Зловмисники використовували для своєї незаконної діяльності 34 неповнолітніх дівчини.

У липні минулого року поліцейські затримали зловмисників. Подружжя під виглядом дитячої модельної агенції здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених малолітніх хлопчиків та дівчаток. Зловмисники виготовляли продукцію порнографічного характеру, після чого продавали її на закритих сайтах. Продавали порноматеріали переважно іноземцям за криптовалюту, яку в подальшому конвертували у гривні.

Парі загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Вінниці вчительку підозрюють в розбещенні дитини.

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