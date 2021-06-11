У Вінницькій області підлітки вкрали трубу, яка подавала до лікарні кисень для апаратів ШВЛ

Правоохоронці затримали школярів.

У Жмеренці Вінницької області підлітки вкрали трубу, якою до лікарні надходив кисень хворим, що перебували на ШВЛ.

Про це повідомили у ТСН.Ранок 11 червня.

За підозрою у злочині затримали двох підлітків. Хлопці вільно зайшли на територію райлікарні, знайшли кисневу мережу та відрізали п'ятиметровий шмат мідної труби. Потім його здали на брухт. Зафіксували крадіжку камери спостереження.

Виявилося, що підозрювані - учні місцевої школи. У присутності батьків вони в усьому зізналися правоохоронцям. Лікарі кажуть: і крадіям, і пацієнтам дуже пощастило, адже у мережі якраз не було кисню. Якби труба була під тиском, то стався б вибух.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 лютого в обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі загинули троє пацієнток та лікарка - 26-річна анестезіологиня Ольга Гліва. Вона у 2020 році закінчила інтернатуру та почала працювала в обласній інфекційній лікарні. Усі троє загиблих були під апаратами ШВЛ. В лікарні стався вибух.

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