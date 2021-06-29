У Вінницькій області посеред літа встановили рекорд із наймасовішого виконання "Щедрика": відео

У Вінницькій області посеред літа встановили рекорд із наймасовішого виконання "Щедрика": відео

Майже чотири тисячі людей просто неба заспівали легендарного українського "Щедрика".

"Щедрик" на тисячі голосів. На Вінниччині посеред літа встановили рекорд з наймасовішого виконання всесвітньо-відомої різдвяної пісні.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, майже чотири тисячі людей просто неба заспівали легендарного українського "Щедрика". Зібрався хор у Тульчині біля палацу Потоцького, адже саме тут жив і творив автор мелодії Микола Леонтович.

Новини України: у Вінницькій області встановили рекорд із наймасовішого виконання "Щедрика"

60 професійних та аматорських колективів заспівали під керівництвом одного диригента. Усе зафіксували представники Книги рекордів. Досягнення присвятили 30-річчю незалежності України.

Нагадаємо, у Миколаєві розгорнувся скандал навколо встановлення найбільшого в області прапору України.

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