У Вінницькій області посеред літа встановили рекорд із наймасовішого виконання "Щедрика": відео

Майже чотири тисячі людей просто неба заспівали легендарного українського "Щедрика".
"Щедрик" на тисячі голосів. На Вінниччині посеред літа встановили рекорд з наймасовішого виконання всесвітньо-відомої різдвяної пісні.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, майже чотири тисячі людей просто неба заспівали легендарного українського "Щедрика". Зібрався хор у Тульчині біля палацу Потоцького, адже саме тут жив і творив автор мелодії Микола Леонтович.
60 професійних та аматорських колективів заспівали під керівництвом одного диригента. Усе зафіксували представники Книги рекордів. Досягнення присвятили 30-річчю незалежності України.
Нагадаємо, у Миколаєві розгорнувся скандал навколо встановлення найбільшого в області прапору України.