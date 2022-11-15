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У Вінницькій області "приліт" по об’єкту критичної інфраструктури - ОВА

Автор
Надія ПонькоНадія Понько
Дата публікації
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У Вінницькій області "приліт" по об’єкту критичної інфраструктури - ОВА

Фото ілюстративне / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Попереджають, що загроза не закінчилась.

Ракетний удар прийшовся на об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА.

"Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури Вінницької області", - зазначив Сергій Борзов.

Також додав, що небезпека, ще не минула, тож просить залишатись в укриттях.  

В Україні триває масштабна ракетна тривога. В Офісі президента зазначили, що найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. "В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні", - зазначив Кирило Тимошенко.

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