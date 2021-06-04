У Вінницькій області провели кінологічні змагання серед службових собак: з'явилось відео

Розуміють господаря з одного погляду, а небезпеку відчувають за кілометр.

В Вінницькій області на спеціальні кінологічні змагання зібрали собак національної гвардії. 11 вівчарок разом з господарями вправлялись у швидкості подолання смуги перешкод, пошуку і затриманню диверсантів та виявлення наркотиків.

Про це йдеться у випуску ТСН Ранок.

Кращими стали однорічна Джессі зі Львова і шестирічний Тор з Хмельницького. Організатори кажуть, для службових псів такі змагання – це ще й додаткове навчання і досвід. Більшість чотирилапих постійно їздять у зону операції об'єднаних сил. Там чергують на блок-постах. Військові кінологи запевняють секрет виховання службового собаки – це терпіння, любов і праця.

"Найголовніше – основне правило це любов до собак. Без цього ніяк, друге – це терпіння, і третє - це постійне вдосконалення над собою і над собакою", - розповів військовий кінолог Ярослав Назаров.

Новини України: у Вінницькій області на спеціальні кінологічні змагання зібрали собак Нацгвардії

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідала, як тренують службових собак. Вчать чотирилапих у спеціальних центрах, а вже після цього вони разом із кінологами роз'їжджаються у регіони.

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