У Вінницькій області рятувальники знищили дві російські авіабомби / ГУ ДСНС України у Вінницькій області

У Вінницькій області рятувальники знищили дві російські авіабомби

Людей просять не чіпати невідомі предмети.

У суботу, 26 лютого, у Вінницькій області піротехніки вилучили і знищили дві російські авіабомби ФАБ-100.

Про це повідомили у ДСНС.



"Їх (бомби - Ред.) так званий "русскій мір" скинув за межі села Шабельня Дашківської територіальної громади Гайсинського району.

У Вінницькій області рятувальники знищили дві російські авіабомби / ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Рятувальники закликають бути обережними з підозрілими і незнайомими предметами.

Як повідомлялося, у Вінницькій ОДА підтвердили пошкодження трьох об'єктів військової інфраструктури на території області – у військових частинах поблизу м. Тульчина, с. Бохоники та м. Калинівки.

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