У Вінницькій області скоротили комендантську годину – ОВА

У Вінницькій області від 10 жовтня змінили тривалість комендантської години. Про це попередили в ОВА.

Очільник ОВА Вінницької області Сергій Борзов заявив, що від 10 жовтня у регіоні змінюють тривалість комендантської години.

Про це він написав у Телеграм.

Від завтра вона триватиме від 00.00 до 05.00. У військовій адміністрації нагадали, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

Виняток — перейти в укриття під час сирени та наявність спецперепустки.

Раніше повідомили, що комендантська година у Волинській області триватиме від 00:00 до 05:00 години ранку.

Нагадаємо, нещодавно час комендантської години змінили у Житомирській області.

У Запоріжжі закінчилася тривала комендантська година, а в містах області не вщухають мітинги

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