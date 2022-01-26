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У Вінницькій області собака застряг у паркані: його вирізали рятувальники (фото)

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У Вінницькій області собака застряг у паркані: його вирізали рятувальники (фото)

ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Тварину вдалось врятувати.

У с. Літинка Літинської ТГ Вінницької області у середу, 26 січня, рятувальники вирізали собаку, який застряг у паркані. 

Про це повідомили в ДСНС у Вінницькій області. 

Інцидент стався о 12:33. До рятувальників звернулись місцеві жителі, які повідомили, що в металевих конструкціях паркану застряг собака. Люди не могли самостійно вивільнити тварину. 

© ГУ ДСНС України у Вінницькій області
ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту допомогли собаці. 

"На щастя, тварина залишилась цілою та неушкодженою", - повідомили в ДСНС у Вінницькій області. 

© ГУ ДСНС України у Вінницькій області
ГУ ДСНС України у Вінницькій області

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