У Вінницькій області собака застряг у паркані: його вирізали рятувальники (фото)

Тварину вдалось врятувати.
У с. Літинка Літинської ТГ Вінницької області у середу, 26 січня, рятувальники вирізали собаку, який застряг у паркані.
Про це повідомили в ДСНС у Вінницькій області.
Інцидент стався о 12:33. До рятувальників звернулись місцеві жителі, які повідомили, що в металевих конструкціях паркану застряг собака. Люди не могли самостійно вивільнити тварину.
Рятувальники за допомогою спеціального інструменту допомогли собаці.
"На щастя, тварина залишилась цілою та неушкодженою", - повідомили в ДСНС у Вінницькій області.
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