У Вінницькій області собака застряг у паркані: його вирізали рятувальники (фото)

У Вінницькій області собака застряг у паркані: його вирізали рятувальники (фото)

Тварину вдалось врятувати.

У с. Літинка Літинської ТГ Вінницької області у середу, 26 січня, рятувальники вирізали собаку, який застряг у паркані.

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Про це повідомили в ДСНС у Вінницькій області.

Інцидент стався о 12:33. До рятувальників звернулись місцеві жителі, які повідомили, що в металевих конструкціях паркану застряг собака. Люди не могли самостійно вивільнити тварину.

ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту допомогли собаці.

"На щастя, тварина залишилась цілою та неушкодженою", - повідомили в ДСНС у Вінницькій області.

ГУ ДСНС України у Вінницькій області

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