У Вінницькій області стався витік небезпечної речовини: подробиці, фото

Загрози для людей немає.

У вівторок зранку, 29 жовтня, у Вінницькій області стався витік аміаку з автоцистерни. Ситуація контрольована і не загрожує здоров'ю людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Вінниччини.

Зазначається, що витік безводного аміаку з запірного вентиля автоцистерни стався близько 09:99 поблизу села Ставки Піщанської громади.

"Надзвичайники оперативно вжили заходів для запобігання розповсюдженню хмари, використовуючи розпилені водні струмені, а також провівши роботи з перекачування аміаку в порожню ємність", - йдеться у повідомленні.

У Вінницькій області стався витік аміаку з автоцистерни.

Загрози для здоров'я людей через витік аміаку немає. / Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Як повідомлялося, у середині серпня мешканці Сумщини жахнулися: річку Сейм вкрили туші мертвої риби, комах і молюсків. Їх несло течією та прибивало до берега. Підійти до води було практично неможливо: навколо стояв жахливий сморід.

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