У Вінницькій області в колонії вбили засудженого: подробиці та фото

В одній із колоній Вінницької області 1 вересня вбили засудженого. З 37-річним чоловіком розправився його співкамерник.

Про це повідомили в поліції Вінницької області.

Інцидент стався в одній із колоній на Вінниччині. Там між 31-річним та 37-річим співкамерниками стався конфлікт під час якого молодший чоловік вдарив ножем старшого.

Від отриманих травм 37-річний засуджений помер. У поліції повідомили, що підозрюваний у вбивстві відбував покарання за ст. 121 (нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень) та ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом) Кримінального кодексу України.

Місце злочину / Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Потерпілого у 2019 році засудили до 8 років позбавлення волі за вчинення розбійного паду.

"Правопорушник поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Наразі готуються матеріали для повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі слідчого управління здійснюють досудового розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Миколаєві на кладовищі загинув чоловік.

Читайте також: