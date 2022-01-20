У Вінницькій області вантажівка збила двох пішоходів: один не вижив

Поліція проводить розслідування.
У Гайсинському районі сталась ДТП за участі вантажівки та пішоходів. Один з них загинув.
Про це повідомили у поліції Вінницької області.
57-річний водій вантажівки наїхав на двох пішоходів. Їх госпіталізували до лікарні. Під час медичної допомоги 20-річний пішохід загинув, 31-річний перебуває в лікарні у важкому стані. Наразі ведеться слідство.
Відкрито кримінальне провадження "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого". За таке правопорушення загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на автодорозі Кіпті-Глухів-Бачівськ, неподалік від міста Кролевець, сталася смертельна ДТП. Один із водіїв загинув на місці.
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