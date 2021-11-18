У Вінницькій області від отруєння газом загинули четверо дітей та двоє дорослих

Надзвичайна подія забрала життя шістьох людей.
Сьогодні, 18 листопада, на Вінниччині загинули шестеро людей, серед них - четверо дітей і двоє дорослих. Ймовірною причиною смерті називають отруєння чадним газом.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Сьогодні у Вінницькій області, ймовірно, через отруєння чадним газом, загинуло четверо дітей та двоє дорослих!" - йдеться у повідомленні.
У якому саме населеному пункті сталась трагедія наразі не повідомляється.
Надзвичайники наголошують, що пожежі у приватному житловому секторі і далі забирають життя дітей, тож закликали громадян потурбуватися про належний протипожежний стан приміщень в осінньо-зимовий період.
Нагадаємо, 17 листопада ввечері в с. Медисівка Хмельницької області внаслідок пожежі в житловому будинку загинули четверо дітей віком від 1 до 6 років.
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