У пожежі в шестиповерховому готелі під Вінницею загинула людина, є постраждалі: що відомо

У момент інциденту в готелі перебували понад пів сотні людей, більшість з яких - діти.
У Вінницькій області у ніч проти середи, 22 грудня, внаслідок пожежі у комплексі відпочинку "Батерфляй" загинула одна людина, а ще двоє постраждали.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Зазначається, що інцидент стався у селі Селище Вінницького району о 02:55 за Києвом, коли у шестиповерховій будівлі готелю на площі 800 м.кв. виникла пожежа покрівлі.
Відомо, що до прибуття рятувальників з приміщення евакуювали 56 осіб, зокрема 53 дітей (2006-2016 р.н.).
Рятувальникам у складі 44 співробітників ДСНС і 13 одиниць техніки вдалося локалізувати займання о 05:09, а менш ніж за двадцять хвилин вогонь ліквідували.
Інформація щодо жертви і постраждалих уточнюється, стежте за стрічкою сайту ТСН.ua.
Раніше на Закарпатті у селі Поляна зайнялася лазня на другому поверсі готельно-ресторанного комплексу. В момент інциденту в приміщенні перебували десятеро людей. Усі вони встигли вибігти на вулицю до приїзду надзвичайників.
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