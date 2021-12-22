У пожежі в шестиповерховому готелі під Вінницею загинула людина, є постраждалі: що відомо

У пожежі в шестиповерховому готелі під Вінницею загинула людина, є постраждалі: що відомо

У момент інциденту в готелі перебували понад пів сотні людей, більшість з яких - діти.

У Вінницькій області у ніч проти середи, 22 грудня, внаслідок пожежі у комплексі відпочинку "Батерфляй" загинула одна людина, а ще двоє постраждали.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Зазначається, що інцидент стався у селі Селище Вінницького району о 02:55 за Києвом, коли у шестиповерховій будівлі готелю на площі 800 м.кв. виникла пожежа покрівлі.

Відомо, що до прибуття рятувальників з приміщення евакуювали 56 осіб, зокрема 53 дітей (2006-2016 р.н.).

Рятувальникам у складі 44 співробітників ДСНС і 13 одиниць техніки вдалося локалізувати займання о 05:09, а менш ніж за двадцять хвилин вогонь ліквідували.

Інформація щодо жертви і постраждалих уточнюється, стежте за стрічкою сайту ТСН.ua.

Раніше на Закарпатті у селі Поляна зайнялася лазня на другому поверсі готельно-ресторанного комплексу. В момент інциденту в приміщенні перебували десятеро людей. Усі вони встигли вибігти на вулицю до приїзду надзвичайників.

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