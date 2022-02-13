У Вінницькій області водій збив жінку: вона померла у лікарні 

Постраждала отримала смертельні травми.
У селі Вербка водій автомобіля “УАЗ” збив жінку-пішохода. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні під час надання медичної допомоги. Причини та обставини автопригоди встановлюють слідчі.
Про це повідомили у поліції Вінницької області.
За кермом транспортного засобу перебував 81 – річний місцевий житель. За попередньою інформацією слідства, водій допустив наїзд на 53-річну жінку, яка рухалась проїжджою частиною дороги.
Постраждалу з травмами госпіталізували до лікарні, де вона померла.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Харкові з СІЗО випустили водія, який, перебуваючи під наркотиками, збив двох дітей на "зебрі".
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