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У Вінницькій області водій збив жінку: вона померла у лікарні 

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У Вінницькій області водій збив жінку: вона померла у лікарні 

ГУ НП у Вінницькій області

Постраждала отримала смертельні травми.

У селі Вербка водій автомобіля “УАЗ” збив жінку-пішохода. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні під час надання медичної допомоги. Причини та обставини автопригоди встановлюють слідчі.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

За кермом транспортного засобу перебував 81 – річний місцевий житель. За попередньою інформацією слідства,  водій допустив наїзд на 53-річну жінку, яка рухалась проїжджою частиною дороги.

Постраждалу з травмами госпіталізували до лікарні, де вона померла. 

Слідчі розпочали  кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання  до 8 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, що у Харкові з СІЗО випустили водія, який, перебуваючи під наркотиками, збив двох дітей на "зебрі".

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