Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Вінницькій області затримали грабіжників, які вкрали із ювелірної крамниці кілограми прикрас

У Вінницькій області затримали грабіжників, які вкрали із ювелірної крамниці кілограми прикрас

Пограбування сталось два тижні тому, весь цей час оперативники вистежували підозрюваних

Вкрали золото та діамантів на мільйони гривень. На Вінниччині затримали трьох чоловіків, яких підозрюють в озброєному пограбуванні ювелірної крамниці.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Як усе було, зафіксували камери спостереження. Озброєні нападники дочекались, коли всередині не буде відвідувачів. Забігли, вдарили продавчиню по голові пістолетом та прикували кайданками. Усі цінності з прилавків згребли до сумок - загалом це два кілограми прикрас.

Пограбування сталось два тижні тому, весь цей час оперативники вистежували підозрюваних - затримували їх спецпризначенці. Під час обшуку в чоловіків знайшли награбовані коштовності та зброю: два бойові пістолети і гранати.

Новини України: спецпризначенці затримали підозрюваних в озброєному пограбуванні ювелірної крамниці

Новини України: спецпризначенці затримали підозрюваних в озброєному пограбуванні ювелірної крамниці
Наступна публікація